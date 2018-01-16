العراق.. شبكة إنترنت “مجانية” قريباً

تعتزم شركة “Quika” التي تقودها شركة “تاليا” الرائدة في مجال الأقمار الاصطناعية، إطلاق خدمة إنترنت فضائي مجاني في الربع الثاني من عام 2018.

وكانت خطط شركة “فيسبوك” لتوفير خدمة إنترنت مجاني في جميع أنحاء العالم قد واجهت نكسات عدة، ولكن شركة أخرى متخصصة في مجال الاتصالات، وعدت بجعل الإنترنت في كل مكان واقعاً عملياً.

الشبكة الجديدة تعتبر واعدة بتوصيل خدماتها إلى البلدان النامية، حيث يوجد نقص في البنية التحتية “وخاصة في المناطق الريفية”، مما يجعل الوصول إلى الإنترنت التقليدي أمراً غير ممكن لمعظم الناس.

ومن المزمع أن تنطلق الخدمة في أفغانستان والعراق ومعظم دول إفريقيا، وهناك وعود بتوسيع نطاق الخدمة لتشمل عدداً أكبر من البلدان في وقت لاحق.

كما يتوقع أن تقوم الشركة بتمويل مشروعها بالاستعانة بعائدات خدماتها التي تقدمها للشركات والمؤسسات الكبيرة، وعلى الرغم من أن الاتصال بالإنترنت سيكون مجانياً، إلا أن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة سيضطرون لشراء بعض الأجهزة اللازمة والمعدات الخاصة لضمان أداء أفضل.

استراتيجية الشركة تعتمد أيضاً على وجود عدد كاف من العملاء من الشركات لدعم خططها، ومن المتوقع ألا تكون الخدمة سريعة بما فيه الكفاية في حال كان هناك عدد كبير من المستخدمين، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فمن المتوقع أن تفي الشركة بوعودها ليشهد النصف الثاني من العام الجاري وصول هذه الحزمة الفضائية للمستخدمين.

يشار إلى أن ىشركة “غوغل” توفر فعلياً بعض الإنترنت المجاني بالاعتماد على البالونات التي تطلقها في السماء، إلا أن خدماتها هذه ما تزال محدودة.