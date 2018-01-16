الكتل الكوردستانية تقرر رسميا مقاطعة جلسة الموازنة: العبادي غير مستعد لتنفيذ مطالبنا

اعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني آريز عبدالله يوم الثلاثاء ان الكتل الكوردستانية كافة قررت مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي المقرر عقدها غدا الاربعاء.

وكتب عبدالله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان “الكتل الكوردستانية قررت في الاجتماع الذي عقدته اليوم بعدم المشاركة في الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب العراقي يوم غد والمخصصة للتصويت على موازنة 2018 الى ان يتم زيادة حصة إقليم كوردستان، وقبول مطالبنا”، مؤكدا ان الكتل الكوردستانية مصرة على موقفها وقرارها.

وأضاف انه الى الان العبادي غير مستعد لتنفيذ مطالب الكورد، ويحاول ان يزيد من معاناتهم.

وعقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي في وقت سابق من اليوم اجتماعا في بغداد لمناقشة الموازنة التي من المقرر ان يتم تمريرها غدا الأربعاء.

وقال مراسل شفق ان الكتل الكوردستانية خرجت بتوصيات بشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة لـ2018.

وأضاف المراسل ان التوصيات تؤكد على حصة الـ17% من الموازنة لكوردستان، مشيرا الى ان الكتل الكوردستانية اتفقت في حال عدم اخذ مجلس النواب العراقي بتوصياتها فانها ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة.

وقرر رئيس البرلمان سليم الجبوري ادراج قانوني الموازنة والانتخابات في الجلسات المقبلة.

وقال الجبوري قبيل رفع جلسة يوم الاثنين، ان “يوم غد الاربعاء سيتم ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال، بينما ستشهد جلسة يوم الخميس المُقبل ادراج قانون الانتخابات وموعدها”.