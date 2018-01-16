المؤتمر الوطني يكشف أسباب انضمامه إلى “ائتلاف النصر”

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، اليوم الثلاثاء، إن خيار الانضمام لائتلاف النصر لخوض الانتخابات جاء لأننا وجدنا فيه الخيار الأفضل لإمكانية تحقيق ما عاهدنا عليه جمهورنا من أهداف ومبادئ لن نساوم عليها.

وقال حبيب في بيان صحفي، ان “الانتخابات بالنسبة لنا ليست هدفاً نبحث من خلاله عن واجهة أو وجاهة بل نسعى من خلالها إلى تطبيق برنامجنا الطموح الذي يستند إلى رؤية واضحة لبناء البلد عبر استثمار موارده وثرواته وطاقات أبنائه وبخاصة الشباب منهم”.

وأضاف إن “الأفق القادم الذي يجب أن نتحرك بموجبه هو كيفية الحفاظ على ثمار النصر الذي تحقق بفضل تضحيات أبنائنا في القوات الأمنية والحشد الشعبي، عبر بناء دولة المؤسسات التي تحارب الفساد وتستثمر الكفاءات وتحقق الأمن والاستقرار”.