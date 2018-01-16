الموت يطوي حياة آخر علماء الذرة في العراق

هادي جلو مرعي

دعاني صديق لحضور مأدبة عشاء في مطعم بغدادي فاخر، وفوجئت بأن العشاء أقيم بمناسبة رحيل عالم الذرة الكبير الدكتور محمد سعيد آل غزالة الذي وافاه الأجل في ديسمبر 2018 بعد عقود من العطاء قضاها في البحث والتأليف والدراسة، كان الحاضرون من أصدقاء الراحل ومعايشيه ومجايليه وطلابه، وبعض الشخصيات العلمية ومستشارين في مجلس الوزراء، كان الترحيب عاليا من نجل الراحل الدكتور سلام النحات الأستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة، وصاحب الإبداعات في فن النحت العراقي العريق، ومثل أي عظيم من الذين أثروا البشرية يصمت الناس عن رحيله رحل آل غزالة الذي تشير سيرته الى علم ثر، وإبداع فكري منقطع النظير، ونظريات ليس لها مثيل.

ولمن لايعرف هذا الراحل الكبير وهم كثر في عراقنا الذي يزخر بالإبداع، ولكنه يغفل عن خيرة الأبناء، فهو المستشار محمد هاشم أحمد أبو غزالة دكتوراه وراثة إشعاعية من جامعة لينيغراد في سان بطرسبورغ سنة 1966. حاصل على زمالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتدريب في المركز الوطني للدراسات النووية للطاقة الذرية في إيطاليا عام 1969 ، أحد مؤسسي منظمة الطاقة الذرية العراقية في وزارة العلوم والتكنلوجيا. يجيد اللغة الإنجليزية والروسية والإيطالية والألمانية. رئيس باحثين علميين في منظمة الطاقة الذرية العراقية. نشر أكثر من 65 بحثا في مجلات عالمية منها مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الغذاء العالمي. مكتشف ظاهرة التطابق السايتوبلازمي في الوراثة.

كان الراحل من أوائل من إستخدم أشعة جاما من مصدر الكوبلت-60 لجهاز جاما بيم 650 واول من إستخدم تشعيع التمور لقتل الحشرات، وتصديرها الى دول أوربية عدة منها فرنسا. أختير خبيرا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حصل على وسام من الإتحاد السوفيتي السابق للإنجازات العلمية عام 1979 . حصل على جائزة أفضل مطور من الأمانة العامة للإتحاد العربي للصناعات الغذائية عام 1992.

أختير كأحد أفضل علماء العالم حسب موسوعة:

MARQUIS WHO S WHO IN THE WORLD

بترشيح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1998 . حصل على عدد من الجوائز والدروع من منظمات عالمية ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الغذاء العالمي وزارة العلوم والتكنلوجيا. ألف أربعة كتب علمية في مجال إختصاصه:

كتاب الإشعاعات المؤينة وحفظ الأغذية من الحشرات الهيئة العربية للطاقة الذرية تونس 1998.

كتاب الوراثة والإشعاعات الذرية منشورات وزارة العلوم والتكنلوجيا 2005 .

كتاب فصول في التطور 2005.

كتاب مقدمة في الوراثة والإشعاعات الذرية الأردن 2007.