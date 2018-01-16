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انسحاب شرطة اتحادية من أيمن الموصل

أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، ان تشكيلات من قوات الشرطة الاتحادية انسحبت من الجانب الأيمن من مدينة الموصل، العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، وحل محلها لواء من الجيش العراقي.

وقال المصدر ان تشكيلات من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالجانب الأيمن من الموصل بدأت بالانسحاب تمهيدا لتسليم هذا الملف بدلا عنها الى تشكيلات من الفرقة ٢٠ في الجيش العراقي.

وأضاف ان اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠ تسلم مهام عمله من بادوش الى مشارف الموصل من الجهة الغربية، بدلا من الشرطة الاتحادية التي بدأت بالانسحاب من تلك المناطق.

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