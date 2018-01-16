بالأرقام: العتبة العباسية تكشف عن الأموال التي قدمتها كمساعدات للقوات الأمنية والمتطوعين

كشفت العتبة العباسية، الاثنين، عن قيمة المبالغ المالية التي قدمتها خلال العام 2017 للقوات الأمنية والمتطوعين وذوي الشهداء.

وقال قسم الشؤون الدينية، التابع للعتبة العباسية، في بيان له: إن “ما تم تقديمة

​​ ومن خلال لجنة الإرشاد والدعم المعنويّ واللوجستيّ التابعة له للعام المنصرم (2017م) من أموال لمقاتلي القوّات الأمنيّة والمتطوّعين وذوي شهدائهم وجرحاهم بلغ (1,410,744,0) مليار واربعمائة وعشرة ملايين وسبعمائة واربعة واربعون ألف دينار وكانت على شكل مساعدات مادية او لوجستية”.

وأكد البيان أن “جميع هذه الإيرادات كانت من صناديق الكفيل للدّعم التي تُشرف عليها لجنةٌ خاصة تابعة لقسم الشؤون الدينية من ناحية إعداد وتهيئة وتنظيم ونشر وفرز مجودات هذه الصناديق، ضمن برنامج دعم متكامل بدأ العمل به منذ انطلاق الفتوى”.

وأوضحت العتبة العباسية، بحسب البيان، أن “دعم القوات الأمنية والحشد الشعبي مادياً ومعنوياً في ساحات القتال مبلغ نحو (1,046,744,000) مليار وستة واربعون مليون وسبعمائة واربعه واربعون الف دينار عراقي”.

وأكدت العتبة العباسية، أنها كرمت عوائل الشهداء لـ (454) عائلة شهيد بمبلغ كلي مقداره (313,000,000) ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون دينار عراقي، حيث يتمّ تسليم الهدية لذوي الشهيد بصورة مباشرة”.

وأشار البيان إلى أنه تم تكريم جرحى القوات الأمنيّة والحشد الشعبي وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، لنحو (102) جريح وبمبلغ قدره (51,000,000) واحد وخمسون مليون دينار عراقي من محافظات مختلفة، وتبعا لوجبات وقوائم اعدها قسم الشؤون الدينية.​

العتبة العباسية المقدسة

مركز الكفيل للثقافة والإعلام الدولي