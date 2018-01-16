تحالف الفتح: انسحابنا من ائتلاف النصر أسبابه فنية وليس لوجود خلافات العبادي

نشر “تحالف الفتح” بياناً يظهر فيه أسباب انسحابه من “ائتلاف النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال التحالف في بيانه، إن “انسحابهم من ائتلاف النصر جاء لأسباب فنية، وليس كما يشاع في الإعلام والمتصيدين في الماء العكر أنه بسبب خلافات مع الأخ رئيس الوزراء حول شروط الترشيح لرئاسة الوزراء المقبلة”.

وأضاف البيان أنه “للأمانة التاريخية، لم يبحث رئيس الوزراء هذا الموضوع أثناء المفاوضات أبداً، وستبقى علاقتنا معه أخوية صادقة، ونحن مستعدون للتحالف معه بعد الانتخابات”.

وأردف “تحالف الفتح”، في بيانه: “نحن ماضون في مشروعنا التغييري في خدمة هذا الشعب بقلوب مفتوحة وأياد ممدودة لكل المخلصين المشاركين في بناء الوطن”.

يذكر أن “تحالف الفتح” كان قد أعلن في وقت سابق انسحابه من “ائتلاف النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.