تيرلسون يهاتف بارزاني ويبدي استعداده لوساطة بين اربيل وبغداد

أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان رئيسها نيجيرفان بارزاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية ريكس تيرلسون

وعبر تيرلسون عن ترحيبه بالاجتماعات التي تجري حاليا بين وفد إقليم كوردستان ووفد الحكومة الاتحادية من اجل حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد وفق الدستور العراقي، مبديا استعداه لدعم الحوار بين الجانبين من اجل مواجهة اية مخاطر قد تحدث بعد القضاء على تنظيم داعش، ومنع ظهور أي تنظيمات أخرى بالعراق.

وأشار الى أهمية زيادة التعاون بين إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية.

واكد الوزير دعم بلاده للتجربة الديمقراطية والانتخابات في العراق وإقليم كوردستان، معبرا عن تمنياته ان تنجح حكومة الإقليم بتجاوز الازمة المالية التي تواجهها، مشيرا الى دعم بلاده لحكومة الإقليم على هذا الصعيد.

من جهته حذر بارزاني من مخاطر عودة العنف الى العراق، مؤكدا على ضرورة ان تعمل الأطراف الثلاثة (أربيل وبغداد و واشنطن) على آلية مشتركة لمواجهة تلك المخاطر.

واكد بارزاني ان إقليم كوردستان دائما على استعداد للحوار مع بغداد من اجل حل المشاكل والقضايا العالقة، واصفا المفاوضات بين وفدي أربيل وبغداد خلال الأيام الماضية بـ”الإيجابية”، عادا الذهاب الى مراحل متقدمة بالحوار يحتاج وبشكل ضروري الى دعم جميع الأطراف.

وتابع بارزاني ان لتجاوز الوضع الراهن بين أربيل وبغداد بحاجة الى دعم “ودي” من واشنطن، مؤكدا ان العملية السياسية في إقليم كوردستان واجراء الانتخابات مسألة جدية.