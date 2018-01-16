حكومة الاقليم وقيادة الاتحاد الاسلامي تؤكدان حرصهما لاعادة تطبيع الاوضاع في اقليم كوردستان

اجتمع نیچیرڤان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان مساء اليوم الاثنين بحضور قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء مع وفد قيادة الاتحاد الاسلامي في كوردستان برئاسة هادي علي رئيس المجلس السياسي للاتحاد الاسلامي.

وتمت في الاجتماع مراجعة مذكرة الاتحاد الاسلامي التي قدمت الى رئاسة حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق وجرت مناقشتها وتم التاكيد على اهمية النقاط الواردة فيها.

كما وتمت الاشارة الى ان الحكومة والاطراف السياسية المشاركة في حكومة اقليم كوردستان تأمل تطبيع الاوضاع وانهاء هذه الازمات التي تواجه اقليم كوردستان وبهذا الخصوص اكد الجانبان على تسخير كافة جهودهما وامكانياتهما لتوجيه الاوضاع على كافة الاصعدة نحو الافضل.

وقرر الجانبان ومن اجل الوصول الى نتائج مشتركة ان تستمر مثل هذه الاجتماعات.