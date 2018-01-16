شرطة دهوك تسرد تفاصيل هجوم مسلح نفذه شاب على المدنيين والأمن

اكدت مديرية شرطة محافظة دهوك يوم الثلاثاء ان شخصا فتح نيران سلاح كان بحوزته بشكل عشوائي على مدنيين وعناصر امنية قبل ان يصاب، ويتم اعتقاله.

وقال مدير الشرطة بالمحافظة الرائد هيمن سليمان في بيان له، انه قبل ظهر اليوم وفي حي “مالتاي” بمدينة دهوك اقدم شاب يبلغ من العمر 22 عاما بمهاجمة المواطنين قرب منزله بسلاح نوع “كلاشينكوف” كان بحوزته، مبينا ان المهاجم افرغ مخزنا كاملا، وقد حاول افراغ مخزن اخر كان بحوزته على المدنيين غير ان قوات الامن حضرت الى محل الحادث ليوجه الاطلاقات النارية صوبها.

واضاف ان بعد وصول قوات الامن وعن طريق الخطأ أصاب المهاجم نفسه بعيار ناري من السلاح الذي بحوزته، ليتم اعتقاله على الفور، مشيرا الى ان قوات الشرطة بعد اعتقال المهاجم نقلته الى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

وأوضح الرائد سليمان انه وبحسب التحقيقات الأولية مع الشاب بشأن فتح النيران صوب المدنيين تبين انه يعاني من مشاكل عائلية مع والده.

وكان مصدر في قوات الامن “الاسايش” قد افاد في وقت سابق من اليوم ان شابا يحمل سلاح “كلاشينكوف” فتح النيران صوب الشرطة والامن والمدنيين في محافظة دهوك.

وابلغ المصدر ان شابا في احدى الاحياء الفقيرة في دهوك فتح النيران صوب المدنيين لكن سرعان ما حضرت قوات الشرطة والاسايش الى محل الحادث.

وأضاف المصدر ان الامن تمكن من محاصرته في احدى الازقة ولكنه اثناء مواجهتهم خرجت اطلاقة نارية من سلاحه صوب جدار قريب لترتد الى صدره ليتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.