شل تبيع حصتها في حقل غرب القرنة النفطي

ذكر متحدث باسم رويال داتش شل، اليوم الاثنين، ان الشركة اتفقت على بيع حصتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي إلى إيتوتشو اليابانية.

وقال المتحدث باسم شل ان “إيتوتشو وشل توصلتا لاتفاق على بيع حصة شل في حقل غرب القرنة 1 النفطي، وتعكفان حالياً على نيل جميع الموافقات اللازمة من حكومة العراق”.

وأضاف ان “تفاصيل المناقشات سرية فيما يتعلق بالجانب التجاري”.

وكان مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أكد مؤخراً أن العراق وافق على بيع شل حصتها البالغة 20% في حقل غرب القرنة 1 النفطي إلى إيتوتشو.

وينتج حقل غرب القرنة 1، الذي تديره إكسون موبيل، نحو 405 آلاف برميل يومياً.