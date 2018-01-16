علاوي : المشروع الطائفي اثبت فشله والعراقيون سيجهضون أي محاولة لإحيائه مهما تعددت اشكاله ومسمياته

استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في مكتبه, اليوم الاثنين, السيد علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق .

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية, إذ ثمن الدكتور علاوي دور مصر وجهودها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

اللقاء تطرق أيضا الى ملف الانتخابات والإجراءات والظروف الواجب توفرها لأجل إجرائها في أجواء سليمة, حيث أكد الدكتور علاوي أن المشروع الطائفي اثبت فشله في العراق وان الشعب العراقي يمتلك من الوعي والثقافة ما يمكنه من إجهاض أي محاولة لإحيائه مهما تعددت أشكاله ومسمياته .

وأضاف سيادته ان “لغة المصالحة والحوار وإعلاء مفهوم المواطنة والابتعاد عن الطائفية والجهوية ورفض التدخلات الخارجية مرتكزات اساسية ننطلق منها لحمل راية المشروع الوطني، ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال ” .

المكتب الـإعلـامـي للدكتور اياد علاوي