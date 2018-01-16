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كريم النوري: انسحابنا من تحالف النصر يعود لانضمام أشخاص غير مرغوب فيهم إليه

أعلن القيادي في تحالف الفتح المبين، كريم النوري، أن “دخول أشخاص غير مرغوب فيهم في تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هو الذي أدى إلى انسحابنا منه”.

وقال النوري إنّه “بسبب دخول أشخاص غير مرغوب فيهم إلى تحالف نصر العراق، فإن تحالف الفتح المبين قد انسحب من تحالف نصر العراق الذي يرأسه العبادي، وتلك الشخصيات معروفة، وقد انسحب تحالف الفتح المبين التابع لمنظمة بدر وعصائب أهل الحق والمجلس الأعلى الإسلامي وأطراف أخرى من تحالف نصر العراق”.

ويتألف تحالف الفتح المبين الذي يتزعمه هادي العامري من ثمانية أطراف أبرزها: منظمة بدر، عصائب أهل الحق، المجلس الأعلى الإسلامي، سرايا الخراساني، حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وأطراف أخرى من الحشد الشعبي.

وأعلنت الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفاً انتخابياً، وأن عدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً”، داعياً الأحزاب السياسية والتحالفات إلى “تقديم قوائم المرشحين للمفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4/1/2018، والتي تنتهي في 10/2/2018”.

ومن المزمع إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في 12 أيار القادم، لكن عدم الاتفاق على قانون الانتخابات وعلى موعد إجرائها وتوترات الساحة السياسية العراقية بسبب التحالفات واستغلال الخلافات للدعاية الانتخابية كلها ألقت بظلالها على الوضع الحالي للعراق.

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