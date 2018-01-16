كوردستان تؤشر خطأ لبغداد “ينعش” التطرف وحلا لكركوك وطوز

بحث مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرورو بارزاني، مع جون ويلكس سفير بريطانيا لدى العراق التطورات الامنية والسياسية، واكدا تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وجدد السفير دعمه للحوار بين أربيل وبغداد، وأشار الى ضرورة الأسراع في الوصول الى تفاهمات عبر الحوارات.

وخلال اللقاء أشار بارزاني الى الأوضاع الحالية في كركوك وطوز خورماتو قائلا ان “تلك الأوضاع التي فرضت هناك، والبدء بتعريب المناطق بالمحافظة والقضاء لا يمكن قبولها باي شكل من الاشكال، ويجب على جميع الأطراف ان يسرعوا بقدر الإمكان في إيقاف تلك الأفعال، وان حلها وفق الدستور العراقي”.

وأضاف ان “الأخطاء التي ارتكبتها بغداد ولدت انعدام ثقة بين مكونات العراق، واذا تبقى العقلية الحاكمة في بغداد على هذه الشاكلة فان الارضية في ظهور المشاكل السياسية ستستمر، وستخلق فراغا ينعش الفكر المتطرف، ولتلافي تكرار المشاكل يجب منح الثقة والطمأنينة للمكونات”.

ويقول المسؤولون الكورد ان مناطق النزاع تشهد انتهاكات منذ اعادة انتشار القوات العراقية بعد استفتاء الاستقلال عن العراق.