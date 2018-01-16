مجلس السليمانية يوجه بإيقاف قرارات لحكومة إقليم كوردستان

انهى مجلس محافظة السليمانية يوم الثلاثاء جلسة لمناقشة قرار حكومة إقليم كوردستان بشأن فرض رسوم على خدمات البلدية.

وقال رئيس المجلس آزاد محمد أمين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة اليوم، ان مجلس المحافظة شكّل لجنة اعدت مذكرة لمصلحة سكان السليمانية.

وأوضح ان المجلس خرج في الاجتماع الذي عقده بثلاث نقاط بشأن فرض رسوم على خدمات البلدية وهي كالاتي: أولا: اقترح المجلس بان يراعي مجلس وزراء إقليم كوردستان الأوضاع الحالية للمواطن بان يقلل من الرسومات المفروضة، او ان يقوم باستيفائها بوقت اخر لحين الخروج من الازمة المالية في الإقليم.

وتابع امين ان النقطة الثانية تتمثل بإرسال المجلس كتابا الى برلمان إقليم كوردستا لتصحيح قرار السلطة التنفيذية في الاقليم بشأن الرسومات، مبينا “واما النقطة الثالثة والاهم قرر مجلس السليمانية مخاطبة الحكومة المحلية لمنع تطبيق قرار حكومة الإقليم لحين تسلم جوابا من برلمان ومجلس وزراء كوردستان.