مجلس الوزراء يصوت على جملة ملفات ويسدد رواتب موظفين بكوردستان

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي، بالتصويت على عدة مشاريع.

وذكر بيان حكومي، انه جرى خلال الجلسة تقديم تقرير عمّا تحقق من انجاز للبرنامج الحكومي في الوزارات منذ 2014 ولغاية 2017 في الاتفاق السياسي او خطة عمل الوزارات، حيث تم انجاز 83 بالمائة من فقرات الاتفاق السياسي التي تخص التزامات الحكومة وتنخفض النسبة بسبب عدم تشريع مجلس النواب للقوانين المتفق عليها، وفيما يخص البرنامج الحكومي فإنه وبرغم انخفاض اسعار النفط وان التقييم يغطي ثلاث سنوات الا ان نسبة التنفيذ بلغت 66 بالمائة، وهي نسبة جيدة مع الاوضاع التي شهدها البلد.

وصوّت مجلس الوزراء على توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2015 بشأن النظر في طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والموافقة على المشاريع التي تموّل باسلوب التفاوض او الدفع بالآجل وتحديد آلية الاسترداد.

وتم التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام المباد رقم 5 لسنة 2009.

وصوّت المجلس على تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع المستوردة بإسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وتم التصويت على توصيات لجنة التحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 6 لسنة 2017.

وصوّت المجلس على صرف رواتب الموظفين العاملين على تشغيل السدود في اقليم كوردستان.

كما صوّت مجلس الوزراء على تخصيص بناية لأغراض البطاقة الوطنية الموحدة.