معصوم يدعو بغداد وأربيل لمواصلة الحوار: هذا ما تحتاج اليه كركوك

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان الى مواصلة السعي باجراء الحوارات بينهما.

وقال معصوم في مؤتمر صحفي لرئاسة الجمهورية، بحضور نوابه الثلاث أياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي، ان الحوار بين بغداد واربيل كفيل بحل الخلافات القائمة وايجاد حلول للمشاكل العالقة، مبينا انه “في حال عدم جلوس الطرفين على طاولة الحوار وحل المشاكل القائمة، فان الاوضاع السياسية والامنية في البلاد لن يكتب لها النجاح”.

وبشأن محافظة كركوك، أوضح معصوم ان الحل يكمن في حوار بين الاطراف السياسية المعنية لايجاد تفاهم مشترك عبر الدستور العراقي.

وبخصوص الاوضاع الحالية في طوزخورماتو، ذكر معصوم ان “قوات من الشرطة الاتحادية ذهبت الى القضاء المذكور، مبينا ان “اهالي القضاء يقولون ان الاوضاع هناك جيدة”.