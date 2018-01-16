مفوضية الانتخابات تصادق على التحالفات

اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران يوم الثلاثاء عن مصادقة مجلس المفوضين على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس.

وقال البدران في بيان له اليوم ان عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ (27) سبعة وعشرين تحالفا انتخابيا لافتا الى ان عدد الاحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ ( 143) حزبا سياسيا اما الاحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بامكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد داعيا الاحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين الى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدات في 4/1/2018 وتنتهي في 10/2/2018

يذكر ان مفوضية الانتخابات حددت اخر يوم لتسليم طلبات التحالفات الانتخابية هو الخميس الماضي الموافق 11/1/2018.