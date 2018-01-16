هزة أرضية جديدة تضرب برويزخان الإيرانية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضربت هزة أرضية منطقة برويزخان على الحدود العراقية الايرانية دون اي خسائر مادية او بشرية، فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار موجة الثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وسيكون طقس اليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى صحوا مع قطع من الغيوم وفي الشمالية غائما مع تساقط امطار وثلوج على المناطق الجبلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفي الجنوبي صحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 4 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات).

واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول الى صحو ،وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية صحوا مع استقرار في درجات الحرارة).