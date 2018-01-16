30 عنصرا من البيشمركة كانوا اسرى لدى داعش بغداد تسعى لإعدامهم وذووهم يحتجون دوليا

خرج العشرات من أهالي قوات البيشمركة الذين كانوا اسرى لدى داعش والان هم لدى السلطات العراقية يوم الثلاثاء في تظاهرات امام مقر الأمم المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان احتجاجا على ما اسموه باتخاذ السلطة القضائية في بغداد قرارا باعداهم.

وقال مراسل شفق ان أهالي قوات البيشمركة المكون عددهم من 30 عنصرا حررتهم القوات العراقية نظموا وقفة احتجاجية مطالبين المجتمع الدولي للتدخل من اجل إيقاف قرارات “جائرة” اتخذها القرار العراقي.

وأضاف المراسل ان المحتجين حملوا صور ذويهم اذ قال احدهم ان “بغداد أصدرت قرارات لإعدامهم اذ يتهمهم القضاء بانهم منتمون مع انهم اسرى”.

وتابع ذوو البيشمركة في حديثهم للمراسل “اننا نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيقاف الاحكام الظالمة التي أصدرتها السلطة القضائية في بغداد والإسراع في اطلاق سراح أبنائنا”.