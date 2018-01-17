«أنفلونزا الطيور» تهاجم بشراسة ديالى وبابل

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، ظهور بؤرتين مرضيتين لمرض انفلونزا الطيور في محافظتي ديالى وبابل.

وقال مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان انه “ظهرت بؤرتان مرضيتان لمرض انفلونزا الطيور من عترة H5N8 في محافظتي ديالى وبابل”.

وتابع “بعد أخذ العينات وإجراء الفحص المختبري في قسم المختبرات والبحوث البيطرية تبين أن هذه العترة ضعيفة الانتقال الى الإنسان”.

في غضون ذلك، قال النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، في بيان إننا “وجهنا بمنع دخول أنواع الطيور كافة ومنتجاتها والأعلاف وتشديد الإجراءات في السيطرات الداخلية والخارجية تحسباً لحدوث إصابات بمرض انفلونزا الطيور”.

كما بين، انه “تم توجيه أطباء بيطريين مختصين وممثلين من مديرية زراعة ذي قار الى المرابطة في السيطرات الرئيسة لغرض إجراء الفحوصات السريعة واتخاذ الإجراءات التي حددتها خلية الأزمة”.