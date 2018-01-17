أهالي كربلاء يشكون ارتفاع أجور المعاينة الطبية والأدوية وعدم وجود تسعيرة موحدة

أعرب أهالي محافظة كربلاء عن استيائهم من ارتفاع أجور المعاينة الطبية وقلة الأدوية، فضلاً عن الاتفاقات المبرمة بين الأطباء والصيدليات على حساب المرضى، في ظل غياب الجهات الرقابية، مطالبين وزارة الصحة بوضع تسعيرة موحدة لوضع حدٍّ لمعاناتهم.

وقال علي جبار صفوق، من أهالي مدينة كربلاء، إن “غالبية الأطباء يطلبون أجوراً عالية للمعاينة الطبية، تبدأ بـ25 ألف دينار، وتصل أحياناً إلى 60 ألفاً، وهناك مواطنين غير قادرين على دفع مثل هذه الأجور، فضلاً عن الاتفاقات المبرمة بين الأطباء والصيدليات، ونحن نناشد وزارة الصحة والجهات المعنية بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة، ووضع تسعيرة موحدة”.

من جهته تحدثت سيدة من كربلاء عن هذه الظاهرة بالقول: “نتمنى من الأطباء النظر بعين الاعتبار لأوضاع المواطنين، لا سيما وأن غالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود، فإلى جانب المعاينة الطبية، يحتاج بعض المرضى للتصوير الطبي، وهو ما يضعاف من معاناتهم، كما أن تسعيرة العمليات تتفاوت ما بين المستشفيات وعيادات الأطباء، فضلاً عن عدم صرف الأدوية لجميع المرضى على قدم المساواة، ونتمنى من الجهات المعنية النظر إلى معاناتنا بعين الاعتبار”.

فيما أشار المواطن “عباس”، من أهالي المدينة، إلى أنه “بمجرد دخول المستشفى يطلبون منا دفع 25 ألف دينار، إلى جانب دفع 5 آلاف أخرى عند البوابة، كما أن أسعار الأدوية مضاعفة وغير موحدة، وغالبية المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وغير قادرين على تحمل هذه المصاريف”.

سامر عبدالأمير، مواطن آخر من أهالي كربلاء، ويؤكد أن “أجور المعاينة الطبية غالية، لا تقل عن 20 إلى 25 ألف دينار، كما أن الأطباء يطلبون من المرضى المتوجهين إلى المستشفى بمراجعتهم في عياداتهم، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأدوية، والاتفاقات الموجودة بين الأطباء والصيدليات على حساب المرضى، مطالباً وزارة الصحة بوضع تسعيرة موحدة”.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم