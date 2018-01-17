العبادي: باقي موظفي الاقليم سيتسلمون الرواتب بعد وزارتي الصحة والتربية

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية لم تصدر النفط من حقول كركوك بعد انتشار القوات الاتحادية فيها.

وقال العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي، اليوم (16 كانون الثاني 2018)، بشأن نفط كركوك ورواتب موظفي كردستان، أن “الحقول في كركوك لم تبدأ التصدير لحد الان، لنحصل من من خلالها على ايرادات”، مضيفا ان “باقي موظفي الاقليم سيتسلمون رواتبهم بعد وزارتي الصحة والتربية في كردستان”.

وقال العبادي في رد على سؤال لـNRT عربية بشأن مطار النجف، انه “تم تعيين مدير جديد للمطار من بين عدد من المرشحين قبل فترة”، مضيفاً ان “مطار النجف اتحادي ويتبع السلطة الاتحادية”، بحسب تعبيره.

واكد بشأن قضية خصخصة جباية الكهرباء، أن “المشروع قلل الهدر بنسبٍ تراوحت بين 20 و40 بالمئة” .. مستغرباً الضجة التي قال أن البعض يقوم بإثارتها.

ك.ف