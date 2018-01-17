بشار ينهي ربيع الأولمبي الأردني بهدف ربع النهائي

 بغداد / حيدر مدلول

 باسل ومهاوي في الموعد.. والسعودية خارج البطولة

تأهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم الى دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه الثمين على نظيره الأردني (1-0) في المباراة التي جمعتهما على الملعب الرئيس لمدينة تشانغشو الصينية، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الأول لحساب المجموعة الثالثة التي تقام هناك حتى يوم 29 كانون الثاني الحالي.

واختار مدرب منتخبنا الأولمبي عبد الغني شهد، تشكيلة مؤلفة من أحمد باسل لحراسة المرمى وحمزة عدنان وعلي لطيف وبرهان جمعة وعلاء علي مهاوي لخط الدفاع، والقائد بشار رسن واحمد عطوان وحسين علي وصفاء هادي وابراهيم بايش للوسط، وأيمن حسين لخط الهجوم، فيما زجّ الانكليزي برونسكيل مدرب الأردن بقائمة أساسية تتكون من، رأفت الربيع لحراسة المرمى، ويزن العرب وجبر خطاب ورد البري ومصطفى كامل للدفاع، وللوسط ابراهيم الخب وسعد الروسان ومحمود شوكت وموسى التعمري واحمد العرسان واحمد الرياحي في خط الهجوم.

وبدأ شهد المباراة بأسلوب تكتيكي 4-2-3-1 من أجل تشكيل ضغط دائم والسيطرة على منطقة الوسط لتفعيل العمليات من اجل تسجيل هدف مبكر خلال الشوط الأول الذي لم يتحقق طوال الدقائق الخمس والأربعين، حيث أنقذت العارضة مرمى المنتخب الأردني من هدف مبكر في الثانية 27 عندما تصدى لكرة رأسية أرسلها المهاجم أيمن حسين ولعبت العارضة دورها مرة أخرى عندما تصدت لكرة قوية سددها القائد بشار رسن في الدقيقة الثالثة، وواصل لاعبونا ممارسة سيطرتهم على المجريات حتى الدقيقة 11 التي شهدت تسديدة قوية أرسلها بشار رسن مرة أخرى على المرمى الأردني، ولكنها مرّت من جانب القائم بسنتيمترات قليلة، وأنقذ الحارس أحمد باسل، منتخبنا من هدف أردني عندما تصدّى ببسالة لكرة قوية سدّدها صانع الألعاب موسى التعمري وشتتها المدافع علاء علي مهاوي إلى خارج الملعب.

وألغى الحكم الإماراتي محمد عبد الله هدفاً سجّله المدافع برهان جمعة، بداعي ارتكابه خطأ بعد احتكاكه مع حارس مرمى المنتخب الأردني رأفت الربيع في الدقيقة 20، وأهدر إبراهيم بايش في الدقيقة 34 بعد تسديده الكرة التي تسلّمها داخل جزاء الأردن الى الخارج برعونة بعد سلسلة من المناولات بين اللاعبين علاء علي مهاوي وبشار رسن وأيمن حسين، وحصل صفاء هادي على إنذار أصفر بعد اعثاره بتعمد للاعب موسى التعميري في الدقيقة 35، وأنقذ بعد دقيقتين الحارس أحمد باسل مرماه من هدف أردني عندما تصدى لكرة جميلة ارسلها اللاعب محمود شوكت من خارج منطقة الجزاء، واستمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى الدقيقة 45 ليعلن الحكم انتهاء الشوط الأول .

وفرض لاعبونا سيطرتهم على الأجواء منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني على أثر تعليمات المدرب عبد الغني شهد، حيث أثمر عن تسجيل هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقة 48 عن طريق القائد بشار رسن، الذي سدّد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء الأردني فشل الحارس رأفت ربيع في التصدي لها، ودخلت شباكه معلنة فرحة كبيرة لدى الملاك التدريبي واللاعبين الاحتياط وكذلك لدى الجماهير العراقية التي رفعت الأعلام العراقية احتفالاً بهذا الهدف، ولجأ لاعبو المنتخب الأردني الى ممارسة الخشونة للحد من الخطورة الدائمة التي شكّلها حسين علي وأمجد عطوان وابراهيم بايش وبشار رسن وبخاصة المدافع رود البري الذي كان نقطة ضعف، بدأ منتخبنا في استثمارها من اجل تسجيل هدف ثانٍ من خلالها اختراقهم ودخول العمق الدفاعي ومواجهة الحارس رأفت الربيع في العديد من الكرات التي فطن إليها المدرب برونكسيل الذي لجأ الى القيام بتبديلين من خلال دخول اللاعبين سليمان ابو زمعا وأنس حماد زخالد دردور من أجل عودة منتخبه الى امتلاك زمام المبادرة وتنشيط خط هجومه سعياً الى تسجيل هدف التعادل لمنتخبه بدءاً من الدقيقة 74 التي كانت الانطلاقة الحقيقة لهم في شنّ هجمات مرتدة سريعة من أجل خلخلة الخط الدفاعي لمنتخبنا في الدقائق المتبقية من المباراة التي أضطر فيها المدرب عبد الغني شهد الى استبدال اللاعبين حسين علي وبشار رسن من أجل الزيادة العددية لمنتخبنا في داخل منطقتنا والحفاظ على اللاعبين خوفاً من تعرّضهم الى إصابة والاستفادة من خدماتهما في مباراة دور الثمانية من البطولة.

وشهدت الدقيقتان 86 و87 إنقاذ الحارس أحمد باسل والمدافع علاء علي مهاوي المرمى العراقي من هدفين حاول فيها المنتخب الأردني إحرازها وفشل صانع العاب ابراهيم بايش في تسجيل هدف ثانٍ لمنتخبنا الاولمبي عندما طوح كرته داخل منطقة جزاء الحارس رأفت الربيع في الدقيقة 89 من المباراة وتصدى المدافع برهان جمعة برأسه لكرة خطرة سددها المهاجم البديل أنس حماد.

وأضاف الحكم محمد عبد الله، خمس دقائق إضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة لم تسفر عن أيّ شيء ليعلن فوز منتخبنا الاولمبي على المنتخب الأردني بهدف مقابل لاشيء وتمكّن فيها من خطف بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثالثة الى دور الثمانية من البطولة، فيما نال المنتخب الماليزي البطاقة الثانية بعد تمكّنه من إلحاق خسارة بالمنتخب السعودي بهدفٍ واحد في المباراة التي جرت على ملعب مدينة كونشان الصينية، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.