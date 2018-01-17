ثلوج وامطار اعلى من المعدل في العراق

تشير توقعات خبراء في الطقس الى تأثر شمال وغرب العراق يومي الاربعاء والخميس، بمنخفض جوي سريع محمل بامطار والثلوج في شمال العراق و امطار اعلى من المعدل في شهر فبراير بوسط وجنوب العراق.

المشرف على صفحة “طقس الشتاء لشرق حوض المتوسط” خالد مهداوي “ابو الوليد” اوضح لموقع NRT عربية اليوم (16 كانون الثاني 2018)، ان “المنطقة ستتأثر نهار الاربعاء، بمنخفض جوي سريع محمل بامطار متوسطة الى شديده للسواحل و متوسطة للداخل وينتهي مساء”.

واضاف قائلا، “ستتاثر اجواء المنطقه الخميس المقبل، بحالة جوية معتبره مطريا، وغير شامله ثلجيا، مسبوقه برياح تصنف بالعاتيه في مقدمة منخفض جوي عميق يؤثر على كافة بلاد الشام وشمال مصر وشمال وغرب العراق بامطار وفيرة جداً، رغم قصر مدة التاثير والثلوج حاضرة”.

واضاف، “يبدو ان موسم الشتاء سيبدأ متأخرا”، مؤكدا ان “يوم الجمعة والسبت سيكون شتويا بأمتياز على الوسط والشمال”، بحسب تعبيره.

من جانب اخر قال المتنبي الجوي العراقي، صادق عطية في صفحته على الفيسبوك الثلاثاء، ان “توقعآت مراصد الطقس الموسمية العالمية كموديل الطقس الفرنسي والموديل الياباني والتي صدرت اليوم، لتوقعات الامطار لشهري (شباط واذار) المقبلين، تشير الى معدلات هطول امطار اعلى من المعدل العام، تشمل مناطق عديدة من شبه الجزيرة العربية وجنوب ووسط العراق”.

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