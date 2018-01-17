رؤساء البارالمبياد العرب يدعمون رفع الحظر ببغداد

 بغداد/ المدى

أعلن رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية د.عقيل حميد، أن العاصمة العراقية بغداد ستشهد تضييف أكبر عدد من البارالمبيين العرب تضامناً مع جهود وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، في رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعكس صورة إيجابية عن الرياضة العراقية والبنى التحتية التي أنجزت في العراق.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية، إن 25 شخصية رياضية عربية بارالمبية بصفة رئيس لجنة بارالمبية ونائب رئيس وأمين عام ورئيس اتحاد عربي ورئيس نادٍ عربي ومدير علاقات عامة وإعلاميين يمثلون ثماني دول عربية، سيحضرون الى العاصمة بغداد للمدة من 25 الى 30 كانون الثاني الجاري. وأضاف حميد، أن البارالمبيين العرب، هم من مصر والسعودية وتونس والجزائر والمغرب واليمن والأردن وسوريا، موضحاً أن الهدف من زيارة هذه الشخصيات العربية هو للتضافر مع العراق ورياضته في كل المجالات ورفع الحظر عن الرياضة العراقية وهو الهدف الستراتيجي الذي يسعى اليه العراق ممثلاً بوزارة الشباب والرياضة العراقية التي ستكون حاضرة في لقاء العرب البارالمبي في بغداد.

وأكد أنه من خلال هذه الزيارة العربية نعمل لأجل أن يأخذ العراق دوره في المجموعة العربية والعودة الى تنظيم البطولات والمؤتمرات في العاصمة بغداد بعد غيبة طويلة لابد لها أن تنتهي، مشيراً الى أن لقاء العرب سيشهد إقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والمصري بكرة السلة على الكراسي المتحركة، فضلاً عن إقامة دورة تدريبية دولية بفعالية رفع الأثقال تُقام في مقر اللجنة البارالمبية بإشراف رئيس لجنة الحكام الدولية ورئيس الاتحاد العربي لرفع الاثقال الأردني عزام الزعبي، بالتنسيق مع لجنة الحكام العراقية التي يرأسها الحكم الدولي مزهرغانم.

وأضاف أن الأشقاء العرب سيطلعون عن قرب على المنشآت الرياضية والوضع العام في العراق، إضافة الى القاعة الرياضية الجديدة للجنة البارالمبية والتي يتم الآن استكمال مراحلها الأخيرة.

وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية د.عقيل حميد، عن سعادته بزيارة الشخصيات الرياضية البارالمبية الى العراق بعد أكثر من عقدين من الزمن، خاصة أن هذه الزيارة تأتي متزامنة مع انتخابات المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية في دورته الانتخابية الجديدة.