شركة تعتزم إطلاق انترنت فضائي مجاني في العراق ودول أخرى

ذكرت شركة” Quika” المتخصصة في مجال الاتصالات، الثلاثاء، انها تنوي إطلاق إنترنت فضائي مجاني في بعض الدول النامية التي يصعب الحصول فيها على إنترنت بسرعات مقبولة لأسباب عديدة، ومن بينها العراق.

وبحسب بيان للشركة نشر اليوم ( 16 كانون الثاني 2018)، فان شركة “Quika” التي تقودها مجموعة “تاليا” الرائدة في مجال الأقمار الاصطناعية، تعتزم إطلاق خدمة انترنت فضائي مجاني في الربع الثاني من عام 2018، والبداية ستكون في أفغانستان والعراق، إضافة إلى جزء كبير من القارة الإفريقية، حيث تهدف لتوفير إنترنت في المناطق النائية التي لا تتوفّر فيها البنية التحتية اللازمة.

وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتمويل هذا المشروع بعد الاستعانة بعائدات الخدمات التي تُقدّمها للشركات والمؤسسات الكبيرة.

وأوضح أن “بعض الراغبين بالاستفادة من الإنترنت المجاني قد يكونوا بحاجة لشراء بعض الأجهزة والمعدات الخاصة من الشركة لضمان الحصول على أفضل أداء، وتلك أمور ما تزال الشركة تدرسها بعناية”.

وأشار البيان انه “إذا سارت الأمور حسب المتوقع، فإن النصف الثاني من 2018 هو الموعد الأولي لوصول تلك الحزمة الفضائية للمستخدمين، لتضاف بذلك لجهود أُخرى بدأتها فيسبوك وغوغل أيضا”.