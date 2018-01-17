صدور كتاب في مصر عن صدام حسين

“شهادة شخصية شاملة عن الحياة في العراق في عهد صدام حسين، وتحليل عميق للتعاطف غير المُبرّر معه بعد اعدامه يلقي الضوء على حالات أخرى مماثلة مثل حنين البعض في مصر لعهد حسني مبارك أو للفترة الناصرية … جرس انذار جديد لعواقب الاستبداد مهما تذرّع بوشاح الوطنية”

صنع الله ابراهيم

على اعتاب الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صدر عن دار الثقافة الجديدة كتاب صدام وأنا ومتلازمة ستوكهولم للمؤلف علي شاكر الذي يزور في الجزء الأول من النص حياته السابقة في العراق، بدءا من طفولته التي شهدت صعود نجم صدام حسين وبسط هيمنته على المشهد السياسي والمجتمعي وحتى بلوغه سدة الرئاسة التي بقي فيها قرابة عقود ثلاثة وما رافق ذلك من أحداث كثيرة، أما الجزء الثاني فهو مخصص لرصد مظاهر التحوّل في مشاعر الناس تجاه شخص الرئيس السابق وأسبابها والعوامل المؤثرة عليها ضمن اطار تفاعلي يتجاوز حدود العراق ليشمل محيطه الاقليمي والتغيّرات التي طرأت عليه بعد هبوب عواصف “الربيع العربي”

على الرغم من طبيعة النص غير الروائية الا ان السرد يشكل العمود الفقري فيه منذ البداية وحتى النهاية فالكتاب يحفل بالحكايا والقصص التي عاشها المؤلف أو كان شاهدا عليها أو سمعها، لكن الطرح هنا مختلف عمّا وسم مئات من الاصدارات المنشورة عن عهد صدام حسين من قبل المقربين منه أو مناوئيه والتي أوغلت في الهجوم عليه أو مديحه تبعا لموقع وموقف الراوي فيها من الرئيس السابق … قصص هذا الكتاب أشبه بالاعترافات على لسان صبي عايش الأحداث وسمع همس الاشاعات ورصد مظاهر التحول في حياة مواطنيه من موقعه كابن للطبقة المتوسطة المثقفة في العراق والتي شرع ملايين من أفرادها بالهجرة الى مدن الاغتراب المختلفة منذ تسعينيات القرن المنصرم

يسعى الكتاب لسد نقص تعاني منه المكتبة العربية المعاصرة التي تخلو رفوفها من اصدارات تتناول استشراء أعراض متلازمة ستوكهولم كما عرّفتها كتب علم النفس في ظل خيبة الأمل والاحباط الكبيرين اللذين أصابا الشعوب بعد فشل الثورات في تحقيق الرخاء والعدل والمساواة التي بشّرت بها فدبّ الحنين بين العوام والمثقفين على حد سواء الى العصور السابقة على الرغم من كل ما حفلت به من مساوئ

علي شاكر

مهندس معماري وفنان تشكيلي عراقي/ نيوزلندي، صدر له A Muslim on the Bridge ورواية كافيه فيروز بالاضافة الى عشرات مقالات الرأي والمراجعات الفنية والأدبية والترجمات المنشورة باللغتين العربية والانكليزية في صحف ومجلات العالم العربي والولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزلندا حيث يقيم ويحمل عضوية اتحاد الكتاب النيوزلنديين