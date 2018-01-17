عبد العباس ينتصر قضائياً ويدعم بنيان لزعامة الشرطة

 بغداد/ إياد الصالحي

 الشباب والأولمبية مدعوّتان لطرد الدخلاء من الأندية

 تسمية العمومية دون موافقة إدارتنا غير شرعية

أكد د.رياض عبدالعباس الرئيس الأسبق للهيئة الإدارية لنادي الشرطة، أن القضاء العراقي حسم ملف الدعوى القضائية لصالحه بحكم نهائي بثلاثة قرارات باتّة، وبَلّغتْ دائرة تنفيذ الكرادة إدارة نادي الشرطة الحالية بقرار المحكمة وألزمتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بإلغاء الهيئة الإدارية وبعكسه ستقوم الدائرة نفسها بالتنفيذ الجبري في حالة المماطلة.

وأضاف عبدالعباس في حديث خصَّ به (المدى): أن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة أصدرت قراراً جاء في خلاصته، أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأن توجيه الدعوى من قبل رئيس نادي الشرطة اللواء إياد عبدالرحمن عبدالرزاق لإجراء الانتخابات قد تم خلافاً للقانون لصدوره من شخص غير ذي صفة قانونية، ولإلغاء نتائج الانتخابات وما نتج عنها في ما يخص رئاسة الهيئة وعضوية الأعضاء، فتكون الانتخابات الجارية في 5 آب 2017 والتي نتج عنها فوز المدّعى عليه وبقية الأعضاء باطلة ولا يترتب أيّ أثر قانوني لصدورها خلافاً للقانون والأحكام القضائية الباتّة، وعليه تكون دعوى المدّعي لها سنداً من القانون ولما تقدم تقرر الحكم بإبطال الانتخابات الجارية يوم 5 آب 2017 وجميع النتائج المترتبة عنها ومن بينها رئاسة المدّعى عليه إياد بنيان محمد للهيئة الإدارية للنادي.

منع تنفيذ الحكم

وأوضح أن امتناع الهيئة الإدارية السابقة برئاسة اللواء إياد عبدالرحمن، عن تنفيذ قرار قضائي سابق بإلغاء نتائج انتخاباته في 28 أيار 2016 والمحسومة بقرار الحكم في 2 أيار 2017 سيترتّب على امتناعها مساءلة قانونية، إذ أن المعنيين فيها مكفّولون وسيتم هذا الاسبوع تحديد موعد في محكمة الجُنح التي تمت إحالتهم إليها وفق المادة 329 من قانون العقوبات العراقي، وتنص على (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصّة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه).

وتابع – من المفروض أن تُسلِّم إدارة نادي الشرطة الرياضي الحالية برئاسة إياد بنيان شؤون وممتلكات النادي الى إدارتنا التي حُلّتْ في 7 كانون الأول 2015، لكن لا نعلم ما هي الأسباب التي ستقف عائقاً أمام تنفيذ القرار القضائي، وما علينا سوى السير في الإجراءات وفق القانون، فمهما تأخر التنفيذ لا يُغيّر في نص القرار الذي اكتسب درجة البتات في 16 تشرين الأول 2016 والقاضي بعودتي الى مركزي القانوني في ما يخص رئاسة الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، أي أننا مطمئنون لن تقام أية انتخابات إلاّ من قبلنا، وأيّ طلب انتماء أو إعداد أسماء الجمعية العمومية للنادي دون موافقة إدارتنا يُعد عملاً غير شرعي.

موقف الداخلية

وأثنى عبدالعباس على موقف وزارة الداخلية الداعم للقضاء والنادي، حيث تمّ إعداد مذكرة مفصلّة بالقضية متضمنة قرارات المحكمة الأخيرة وقدّمت الى الوزارة، ونتوقع أن تحثّ إدارة النادي على تنفيذ الحكم القضائي باعتبارها جهة معنية أيضاً بتنفيذ القرار وحفظ سلطة القانون، لاسيما أن ملف الدعوى القضائية أغلق تماماً، وتم إحقاق الحق بعد جهود طويلة بذلتها شخصياً من عام 2015 حتى الآن، ولا يوجد أوضح من تلك القرارات لإنصاف إدارتنا.

تنبيه.. ولكنْ !

وشدّد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العائد بقرار قضائي، أنه لا يجوز التكالب على المناصب ثانية، لابد من ترسيخ أسس صحيحة تعتمد شرعية إدارة النادي وتستند إلى القانون، حيث سبق وأن نبّهنا مراراً، على أنه إذا لم تجرِ هيئتنا الإدارية الانتخابات المقبلة، فأيّ تشكيل إداري مُنتخب من دوننا لن يكتسب الصفة القانونية وسيكون مصيره الإلغاء أمام المحاكم، لكنهم لم يأخذوا التنبيه على محمل الجد، فصدر القرار الحاسم بمثابة درس لهم.

معاناة الرئيس

وكشف عبدالعباس، عن أنه حال تسلّم إدارتنا مقاليد القيادة سندعو الى انتخابات جديدة أو ننتظر صدور قانون الأندية في مجلس النواب والذي بات وشيكاً، حيث بموجبه يتم توحيد انتخابات جميع الأندية، وفي كلتا الحالتين، سندعو الى مشاركة إياد بنيان في المؤتمر الانتخابي وسنقدّم الدعم الكامل ليكون رئيساً للنادي مع اختيار أعضاء إدارة منسجمين وحريصين على بيت الشرطة.

وأشار الى أن إدارة نادي الشرطة الحالية تواجه مشكلات وتقاطعات معروفة للقاصي والداني، ولا أرغب بكشف ما يعانيه الرئيس إياد بنيان، لكن تكفي الإشارة الى تقديمه الاستقالة أربع مرّات بسبب الضغوط التي واجهها، وبإمكانه أن يعود للرئاسة وفق غطاء قانوني وليس كما تسلّم مهمته في آب 2017، بهدف تعزيز عامل استقرار النادي ومضيّه بقيادة رياضة الشرطة العريقة بنجاح، فلا يليق بنادينا أن يعيش واقعاً متصدّعاً بأزمات الانتخابات وشجونها. وبدورنا سنشرع كإدارة شرعية، للمباشرة بإعداد قوائم اسماء الهيئة العامة، بغية التأهب لأيّة إجراءات جديدة، فالعمومية اليوم تعاني الانقسام، وكل من وضع يده بيدي تمّ إبعاده خارج النادي، وبالتالي لابد من السعي لتوحيد العمومية تحت قيادة إياد بنيان وسأبقى داعماً له من بعيد.

أمُّ المشكلات !

وأعرب عبدالعباس عن الأسف البالغ للوضع الرياضي المزري في العراق اليوم بعكس ما جرى عام 2016 الذي كان أفضل منه وهكذا دواليك، لا توجد بارقة أمل تبشّر بتحسّنه في ظل الصراعات المستعرة على المواقع والمزايا وتحكّم شخصيات غريبة ليست لها جذور رياضية في القرار الرياضي داخل النادي بسبب مصالح شخصية بائنة يُسهم الإعلام المرئي بتكبير حجومهم على حساب الرياضيين الحقيقيين، وهذه أمُّ المشكلات في جميع الأندية.

واستدرك – آن الأوان الى أن تتصدى المؤسستان الراعيتان، وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، لوضع ضوابط صارمة تطرد الغرباء وتُنهي تلاعبهم بمقدّرات الأندية، مع ضرورة توحيد كلمة رياضيي العراق لخدمة المنتخبات وأجيال متنوّعة من موهوبين تحسدنا عليهم دول متقدمة، هؤلاء يواصلون التدريب بانتظار الفرصة المثالية لتمثيل البلد محلياً وخارجياً بينما قادة الرياضة منشغلون بتأمين كراسيهم.

إنفاق غير شرعي

وكشف عبدالعباس، أن الأموال التي انفقتها الإدارتان المتعاقبتان بعد حلّ إدارته كبيرة ومشاكلها متداخلة وقد تعرّضهما للمحاسبة قانوناً نظراً لأنهما لا تمتلكان الصفة الشرعية التي تجيز لهما التصرّف بالمال، وهنا لا نشكّك بنزاهة أحد، فقط نشير الى عدم قانونية الصَرف، وطالما أن هدفنا هو تنقية الأجواء، فكل الأمور الخلافية ستُرمى خلف ظهورنا ولن نفتّش عن ملفات تُعد من صلب واجبات الحكومة في المراقبة والمحاسبة، لأننا أسمى من ذلك، وبرغم تلقيَّ الكثير من شكاوٍ كيدية واتهامات ليس لها صحة وبرّأت نفسي منها، فإنني لن أتعامل بالأسلوب نفسه، لأنَّ ثقتي في القضاء العراقي عالية وهي من تصبّرني على الحملات المضادة والمفضوحة بخيوط التدبير كباراً وصغاراً، منطلقاً دائماً من مبدأ “العفو عند المقدرة”.

مرض العناد

واختتم د.رياض عبدالعباس حديثه: يبقى نادي الشرطة بيتي الثاني، وليس غريباً أن يلتئِم شمل الرياضيين على حبّه ومحاولة استشفائه من مرض العناد لدى البعض في التشبّث بالكرسي وإهمال متطلّبات النهوض بالنادي في بُناه التحتية، والعدل في رعاية جميع الألعاب لتتمتع بالدعم المادي بنسب مقبولة مما يُخصص لفريق كرة القدم، وإرساء قواعد العمل الأخلاقية لإخماد حرائق الأزمات داخل البيت، والتطلّع لاستعادة تاريخ الشرطة كقطب مهم بين أقطاب الأندية التي تتفاخر بها الرياضة العراقية محلياً وعربياً وآسيوياً.