كوردستان تعلن اجراءات مالية تخص “الموظفين الحقيقيين”

اعلن وزير المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ خطوات وصفها بالجدية لكي لا يبقى الموظفون “الحقيقيون” ضحايا للذين يتسلمون الرواتب بصورة غير مشروعة.

وقال الوزير ريباز حملان خلال اجتماع له مع القنصل الفرنسي لدى الاقليم دومنيك ماس، ان اقليم كوردستان بحاجة الى اصلاح جدي لكي لا يستمر الموظفون “الحقيقيون” كضحايا للاشخاص الذين يتسلمون الرواتب بصورة غير مشروعة، لافتا الى ان وزارته ستتخذ خطوات وصفها بالمهمة بهذا الصدد.

وتناول الاجتماع موضوع المفاوضات بين اربيل وبغداد، حيث اكد حملان ان من المهم ان تتناول تلك المفاوضات مسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقدم حملان شكره لفرنسا التي تربطها في الماضي والحاضر علاقات صداقة مع الكورد وخطت خطوات مهمة بهدف استئناف الحوار بين اربيل وبغداد.

من جهته تحدث ماس عن دور بلاده للتوسط بين اربيل وبغداد من اجل ان استئناف المفاوضات بين اربيل وبغداد.