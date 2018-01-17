هادي العامري يصدر بيانا توضيحيا عن أسباب انسحاب “الفتح” من “النصر”

يصدر زعيم منظمة بدر، هادي العامري، الثلاثاء،”بيانا توضيحيا”، عن “أسباب انسحاب تحالف الفتح من تحالف النصر”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال الامين العام للحركة الإسلامية في العراق، النائب أحمد الأسدي، الذي يتزعم “كتائب جند الامام”، إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، اليوم (16 كانون الثاني 2018)، في تصريح إن “العامري سيصدر بيانا توضيحيا عن أسباب انسحاب تحالف الفتح من تحالف النصر”.

واضاف أن هذا البيان يهدف إلى “وقف الإشاعات والتحليلات والأقاويل”.

وتضاربت الأنباء بشأن انسحاب اسباب انسحاب “الفتح”، بزعامة العامري، من “النصر”.

وقالت قيادات في تحالف الفتح، ان اسباب الانسحاب “انتخابية”، لكن أطرافا في الحشد الشعبي، قالت إن قرار الانسحاب اتخذ بعد دخول “متهمين بالفساد” الى تحالف العبادي، فيما قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء، إن قادة الفتح رفضوا شروط العبادي المتعلقة بمغادرة المحاصصة والاستمرار في متابعة ملفات الفساد.