التعليم: سنعفي بعض القيادات الجامعية ونمنع مرشحي الانتخابات من ارتياد الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن توجهها لإعفاء بعض رؤساء الجامعات غير المؤهلين، وفيما اشارت الى ان هذه الخطوات ستكون وفق الصلاحيات القانونية والسياقات المتبعة في عملية الإنهاء والتكليف، اكدت التزامها بالحفاظ على المؤسسات الأكاديمية ومنع مرشحي الانتخابات من ارتياد الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان أنه ومن باب الحفاظ على هوية المؤسسات الجامعية ووظيفتها التي رسمت أبعاد استقلالها الأكاديمي ومساحة تعاطيها العلمي والثقافي فإن هناك متابعة وبجدية للملاحظات التي يؤشرها المعنيون بالشأن الجامعي لاسيما أعضاء لجنة التعليم النيابية.

واكد البيان، ان الوزارة تراقب منذ وقت ليس بالقريب المناخات الاستعراضية السياسية والانتخابية التي يوفرها المتزلفون في بعض الجامعات محاولة منهم لتجيير تلك المؤسسات لمصالح شخصية ضيقة وسعيا الى ايجاد حالة من التخادم النفعي المتبادل على حساب مهمة وسمعة الجامعات العراقية.

وتابع، “إن الوزارة لا تكتفي باجراءات التحقيق الروتيني في مثل هذه الحالات بل إنها وضعت خطوات إعفاء بعض رؤساء الجامعات غير المؤهلين قيد التنفيذ منذ مدة وبحسب الصلاحيات القانونية والسياقات المتبعة في عملية الانهاء والتكليف.