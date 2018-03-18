الماء 22 مارس

أصدرت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر 1992، يوم 22 مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه.

قال تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حيِّ أفلا يؤمنون﴾

الأنبياء:30.الماء،عصب الحياة المـاء يمثل أكثر من 70% من سطح الأرض. الماء يساعد على حفظ توازن جسم الانسان ، وتكيفه مع حرارة الجسم .مفيد لصحه أعضاء الانسان

لا طَعمَ لَه وَلا لَون وَلا رَائِحة. مُركَّب كِيميائِيّ مُكَوَّن مِن ذَرَّتَين مِنَ الهيدروجين وَذرَّة وَاحِدة مِن الأكسجين،

ثلثي جسم الإنسان مكون من الماء،

للماء أهميه كبرى للأنسان لشرب الانسان والاستحمام وغسل الملابس والأطعمه ورى الأراضى الزراعيه والمصانع وتوليد الكهرباء وضروره الماء فى المستشفيات

تمتص المحيطات حراره الشمس ووتدفعها لنا المحيطات نشعر نسائم هادئه صيفا

وبما أن الماء هو الماء سر الحياة بالعناصر الغنيه به والمفيده لبناء أجسمنا ولكل شىء حى،الماء مصدر الحياة على كوكب الارض ،ولحياه الاسماء فى البحار وشراب وتربيه الحيوانات

تخيل الحياه بدون ماء شرب نظيف للأنسان،

يجب عدم إهدار الماء أثناء الوضوء وغسل السيارات ورش الشوارع فى الصيف لتلطيف حراره الجو،وترشيد الأطفال أثناء الاستحمام بعد إهدار الماء،وغلق الصنبور أثناء غسل أدوات المطبخ والحكمه فى إستعمال الماء أثناء غسل الملابس وغسل الأرضيات

تستضيف العاصمة البرازيلية المنتدى العالمى للماء فى دورته الثامنه

من المتوقع أن يشارك 40 الف شخص ويكون من بينهم 15 رئيس دولة و300كذلك رئيس بلدية لمدن فى العالم، والناشطين البيئيين وطبعا العلماء ، و أعمال المنتدى حتى 23 مارس،البرازيل تعانى من إرتفاع الحراره ودول أخرى مهدده،ودول أخرى مهدده بالجفاف وإنقطاع الماء

هانم داود