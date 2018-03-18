المرشح النزيه هو الذي يبين لنا كيفية القضاء على الفساد

نعم مهمة المرشح للانتخابات ان يوضح ويبين للعراقيين كيفية القضاء على الفساد والفاسدين لا ان يتحدث عن الفساد فالتحدث عن الفساد دليل على ان المرشح لا يملك خطة وآليات مسبقة في كيفية القضاء على الفساد الآفة التي تدمر الارض والانسان

فالفساد معروف ومفهوم لدى كل العراقيين لان نيرانه تحرق صدور العراقيين حتى انك لا تجد عراقي شريفا صادقا لم يكتوي بنيران الفساد والفاسدين

لهذا نقول للمرشح لا تتحدث عن الفساد لانك في هذه الحالة تصب الزيت فوق النيران تزيد في نيران الفساد والفاسدين التي تحرق اجساد العراقيين بل نرى ذلك وسيلة لتضليلنا وخداعنا كي تستمروا في زيادة نيران الفساد التي أشعلتموها منذ حوالي 15 عاما اي منذ تحرير العراق قي 9-4-2003 وحتى الآن

كما نقول لكم كفى التكلم عن الفساد لان الشعب يعرفه اكثر منكم لانه يتعايش معه في كل وقت وفي كل مكان اما انت ايها المسئول فلا تعيشه ولا حتى تراه ولا تحسه لانك تعيش اما في خارج العراق وحتى اذا عشت في العراق ايام قليلة بعيدا كل البعد عن حياة العراقيين لا تعاني من اي شي الدنيا ربيع والجو بديع فوجودك في العراق هو ارسال اموال العراقيين التي سرقتها الى عائلتك التي تعيش خارج العراق لانها لا تطيق العيش في العراق كما تقولون ذلك بقوة بدون اي خجل او مراعات لمشاعر العراقيين

فالعراق بالنسبة لكم ايها المسئولون هومجرد كعكة ومهمتكم تقسيم هذه الكعكة في ما بينكم واذا أختلفتم حول التقسيم ذبحتم العراقيين واذا اتفقتم سرقتموهم وهكذا يعيش العراقيون من 15 عاما بين مذبوح وبين مسروق

الذي نريده ايها المرشحون ان تتحدثوا عن كيفية القضاء على الفساد والفاسدين ما هي الاساليب ما هي الطرق من هؤلاء الفاسدين ما هي العقوبات التي توجه لكل فاسد

نريد من المرشح ان يقدم مشروعه الذي سيطبقه بعد فوزه ويتعهد للشعب في حالة عدم تطبيقه وتنفيذه يعتذر للشعب ويقدم استقالته

نريد من المرشح ان يبين لنا ما هي السلبيات في البرلمان الحكومة السابقة بكل جرأة وشجاعة وبدون خوف ولا مجاملة وما هي الايجابيات التي يريد ان ينفذها ويطبقها

نريد منه ان يقر ويعترف انه خادم للشعب وليس سيد عليه انه رشح نفسه ليخدم الشعب لا ليجعل الشعب خادما له ليحقق رغبات ومستقبل الشعب لا ليحقق رغباته الخاصة ومستقبله

نريد منه ان يحمي الشعب ويحمي كرامته وعرضه وارضه وماله لا ليقتل الشعب ويهينه ويغتصب عرضه ويسرق ماله

نريد منه ان يتعهد انه يأكل يلبس يسكن ابسط ما يأكله يلبسه يسكنه ابسط عراقي

نريد منه ان يتعهد بانه في حالة اصابته هو او احد افراد عائلته بأي نوع من المرض ومهما كانت خطورته لا ان يعالجه في خارج العراق او في المستشفيات الخاصة في العراق وانما عليه ان يذهب الى مستشفيات الدولة حتى يعرف سلبياتها ويعالجها

نريد منه ان يتعهد ان لا يضع ابنه في مدارس خاصة اهلية ولا يرسله الى خارج العراق وانما يضعه في المدارس الحكومية وفي داخل العراق

نريد منه ان يتعهد بانه سيخفض راتبه الى درجة لا يزيد عن ابسط راتب في الدولة العراقية ويلغي كل أمتيازاته ومكاسبة الغير ضرورية والتي تبدد اموال العراقيين في التوافة والفساد ويلغي تقاعده

والا لا يرشح نفسه

كثير من المرشحين اللصوص ومن خلال بطانة فاسدة بدءوا بعملية شراء الاصوات وعلى المكشوف وبدون خوف ولا خجل بربكم مثل هؤلاء المرشحين هل يحتاجون الى دليل لنقول لهم انكم لصوص واهل دعارة ومثل هؤلاء لا شك سيفوزون والويل للعراقيين اذا فاز هؤلاء فانهم اكثر فسادا ولصوصية من الذين قبلهم واعلموا ايها العراقيون اذا الذين من قبلهم سرقوا اموالكم فهؤلاء لا يكتفون بسرقة اموالكم بل انهم سيسرقون اعراضكم ويتاجرون بها في اسواق النخاسة

فهل ترجون من مزور من مرتشي من لص

مهدي المولى