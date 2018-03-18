رئيس الاتحاد الآسيوي يعلق على قرار رفع الحظر عن العراق

أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم السبت، ترحيبه بقرار مجلس FIFA السماح باستئناف المباريات التنافسية في العراق.

وفي اجتماع في بوغوتا بكولومبيا وافق الفيفا على إجراء مباريات تنافسية في أربيل والبصرة وكربلاء.

وقال آل خليفة في بيان ان “هذه لحظة مهمة في تشكيل مستقبل كرة القدم في العراق”.

واضاف ان “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعائلة كرة القدم الآسيوية ككل، دعمت هذه العودة المنظمة لكرة القدم التنافسية للعراق”.

وتابع “كنت في البصرة الشهر الماضي لأشاهد مباراة ودية ضد السعودية وكان من الواضح أن الوقت قد حان لرفع القيود على المباريات التنافسية، وأنا سعيد بالفيفا”.

وأكد آل خليفة انه “لا يمكن الاستفادة من تطوير كرة القدم في العراق إلا من خلال قدرة محبي كرة القدم العراقيين على مشاهدة المباريات التي تقام على أرضهم والانخراط في اللعبة على كل المستويات”.

ومن المقرر ان يستضيف العراق بطولة ودية يشارك فيها منتخب بلاده بالإضافة إلى قطر وسوريا في البصرة ابتداءً من الأربعاء، في الوقت الذي يمكن أن تلعب فيه مباريات كأس الاتحاد الآسيوي التي تشارك فيها نادي الزوراء ونادي المنامة البحريني ونادي القوة الجوية ضد المالكية البحرين.