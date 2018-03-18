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رائد فهمي يستقبل السفير الايطالي

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في مقر الحزب في ساحة الاندلس، الخميس الماضي، وفدا من السفارة الايطالية، ضم السفير بروفو انتونيو، وعددا من اعضاء السفارة.
وتناول اللقاء الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلد، وتبادل المعلومات حول مختلف القضايا وخاصة الانتخابات المقبلة وتحالف سائرون، وحول الشباب والنساء.
وفي ختام اللقاء اكد الوفد الزائر ضرورة استمرار اللقاءات.
وشارك في اللقاء بالإضافة الى الرفيق السكرتير، كل من الرفيقة شاميران مروكل والرفيق جاسم الحلفي، عضوي المكتب السياسي، والرفيق علي صاحب عضو اللجنة المركزية، والرفيقين راهي مهاجر وفاضل الموسوي عضوي لجنة العلاقات الوطنية المركزية.

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