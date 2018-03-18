مسعود: قرار الفيفا برفع الحظر نهائي وقطعي وهذا ما ننتظره من الاتحاد الاسيوي

اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود يوم السبت ان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر عن الملاعب في المدن الثلاث “نهائي وقطعي”، مشيرا الى ان الاتحاد العراقي ينتظر فقط كتابا رسميا يصدر من الاتحاد الاسيوي بهذا الشأن.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو الجمعة قرار الاتحاد السماح باستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في ثلاث مدن، منهياً بذلك حظراً استمر لأعوام.

وقال مسعود في تصريح صحفي ان “قرار الفيفا برفع الحظر عن الملاعب في أربيل وكربلاء والبصرة نهائي وقطعي”، منوها الى انه “ننتظر فقط صدور كتاب من اتحاد الكرة الاسيوي بما يخص هذا الشأن وهم متعاون جدا مع العراق”.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن ترحيبه بقرار مجلس FIFA السماح باستئناف المباريات التنافسية في العراق.

وتابع رئيس اتحاد الكرة العراقي بالقول ان “الاتحاد على تواصل مع المحافظات الثلاث ولديه تنسيق مع القوات الأمنية في تلك المحافظات لتهيئة الاجواء للمباريات الدولية”، مردفا ان العراق “كانت لدينا تجربة ناجحة خلال لقاء منتخبنا الوطني مع السعودية وكينيا وكانت الأمور جدا طبيعية”.