‏العمل تنفي وجود اي موافقات خاصة بالقروض وردت من سياسيين أو مرشحين

نفى المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، السبت، وجود اي موافقات خاصة بالقروض صادرة من الوزير محمد شياع السوداني او مكتبه عن طريق سياسيين او مرشحين، فيما اشار الى ان كل الادعاءات بهذا الشأن غير صادقة.

وقال منعم في بيان أن آلية التقديم على الشمول بالقروض واضحة ومعروفة وتتم عبر ملء استمارة الكترونية على الموقع الالكتروني الرسمي او بشكل رابط على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، مبينا ان اي طلب يقدم بشكل مباشر خلاف هذه الاليه يتم تحويله إلى الأقسام لأخذ مجراه القانوني ووفق الصلاحيات.

ودعا المواطنين الى توخي الحذر من بعض الأحزاب والسياسيين الذين يعطون الوعود غير صحيحة عن وجود شمول براتب الإعانة الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ او الشمول بالقروض التي تطلقها الوزارة، مؤكدا ان الشمول بتلك الرواتب او القروض لا يتم الا عبر التقديم الالكتروني وعند اعلان الوزارة رسميا عن ذلك.

وجدد التأكيد على توقف الشمول براتب الاعانة او راتب المعين لحين اتضاح رؤية مناقلة تخصيص مالي ضمن موازنة عام ٢٠١٨، وان ما ينشر من موافقة أوليه هو لغرض الدخول ضمن الاليه المتبعة.