30 متأهلا يتنافسون في المرحلة الأخيرة لمسابقة الرحالة العرب

يتنافس 30 متأهلاً من 15 بلدا عربيا في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية لمسابقة الرحالة العرب، التى تقام بالمملكة المغربية فى شهر يوليو (جويلية) القادم، للفوز بجائزة أفضل مصور عربي.

وانتهت المرحلة الثانية من مسابقة الرحالة العرب فى فبراير (شباط) الماضي، باختيار مصورين من 15 بلدا عربيا، أحدهما فوتوغرافي والثاني فيديوغرافي.

وأعلن الدكتور خالد الرشيد الرئيس التنفيذي لاتحاد خبراء السياحة العرب، ورئيس مجلس إدارة مسابقة “الرحالة العرب”، أن هذه المسابقة تنظم بالتعاون مع إتحاد المصورين العرب، وتهدف لإكتشاف المواهب العربية ومحترفي التصوير بأنواعه.

وأوضح “الرشيد”، أن الفريق الفائز في بالمسابقة سوف يحصل العديد من الجوائز والألقاب وعلى الجائزة الكبرى، وهي رحلة حول العالم في خمس دول من القارات الخمس، للتعرف على خمس ثقافات وخمس حضارات مختلفة.

وتابع: هذه المسابقة العالمية تهدف إلى إبتكار منتج عربي عالمي مشترك ينافس البرامج والمسابقات العالمية ويخلق تفاعل أكثر من 400 مليون عربي في مشروع تنافسي واحد وهو “مسابقة الرحالة العرب” والتي تعتبر فرصة حقيقية لهواة التصوير بأنواعه تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي للخروج للمنافسات العالمية والاحتكاك بالخبرات والتكنولوجيا الأخرى وتطوير مهاراتهم عبر هذه المسابقة الدولية.