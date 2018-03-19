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أن جميع القيادات الكوردية فشلوا وخسروا كل شئ.؟

في البداية وقبل توجيه ( النقد ) اللأذع الى قيادة PKK حزب العمال الكوردي والكوردستاني التركي الجغرافية والحدود الحالية بسبب عدة نقاط وأدناه أود أن أتقدم بنقد مماثل الى قيادتي الحزبية والسياسية والى الممات وهي ( البارتي ) الحزب الديمقراطي الكوردستاني العراقي الجغرافية والحدود الحالية بسبب ( الوهم ) والخطأ والفشل في ( تحديد ) وعدم معرفة ماهي جغرافيتهم وكيفية تعاملهم وكسب ( عطف ) وتأيد وتضامن ( الناس ) معهم قوميآ ودينيآ وطائفيآ وحزبيآ داخل ( كوردستان ) العراق الحالي وفي ( شنكال ) بالذات وقبل ( كركوك ) وخانقين وووو عام 1991م ولحد اليوم والى ……………. في المناطق ما تسمى ( المتنازعة ) أو أعتمادآ على ما تسمى بمادة ( 140 ) الدستورية الميتة وقبل أن تولد ……………..

نعم وبكل ( بكاء ) وخيبة أمل وسراب أتقدم بتوجيه النقد اللأذع وحسب رأي ومعلوماتي الشخصية الدائمة الى ( جميع ) القيادات الكوردية ( المسلمة ) التدين في العراق وقبل الموجودة في تركيا وفي سوريا وعفرين الآن ……………….

أن قيادة PKK قد فشلوا وخسروا كل شئ وبعد الآن بسبب ( الأستغلال ) والأستعلاء والتكبر والغرور التي وقعوا فيه وبعد عام 1991م مصدقين أنفسهم بأنهم ( الأكثر ) عددآ من التأيد والتضامن ( الأيزيدي ) والكاكائي والعلوي والزازاكي والمسيحي وووووووووووووقبل الكوردي المسلم في ( المانيا ) وقبل تركيا وسوريا وحتى في السليمانية وجبال ومناطق قنديل اليوم …….

أنهم قد أستغلوا وأستعلوا على قيادة ( البارتي ) في شنكال وقبل المانيا وعفرين الآن غير مدركين بأن لهم ( رائحة ) ماركسية شيوعية روسية النهج ولالالالالالالالالالالالالالالالا يمكن للقيادة وجميع الثعالب الأميركية الماكرة قبل الآن وبعد الآن أن ( تسمح ) لهم التحكم والسيطرة ورئاسة أية جهة ومنطقة كانت وستكون بأستثناء ( الخوف ) والأختباء وكالجرذان في الجحور والكهوف وقمم الجبال وتحت ما تسمى ب ( بارتي زان ) حرب العصابات مثل زمن ( جيفارا ) وهوشي منه وووووووووووووالى متى يا قيادة PKK وأنتم ترفضون رفع علم ( الشمس ) وجمهورية مهاباد وقبل أن تعلن البارتي ولكنهم خدعتم أنفسكم وقبل شعبكم ومؤيدكم وجميعآ………

سأعود ومرة أخرى بتوجيه ( النقد ) الأذع وقبل النصيحة الى قيادتي ( البارتي ) العراقي بأنكم قد فشلتم وخسرتم ( الأمتحان ) في معرفة ( الم ) وظلم وكسب تأيد وتضامن أهلكم وشعبكم في شنكال وقبل حلبجة بسبب ( كثرة ) بناء المساجد والجوامع الدينية الأسلامية وأنكار الزاد والملح ( الأيزيدي ) وبقية القوميات والعقائد الدينية والغير مسلمة التدين في أيام الجبل وحرب العصابات الماضية في القرى ( بوزان ) وخورزان وسينا وووووووصولآ الى مرانى وكانى مازى وكارة ومتين وعموم كوردستان ……………..

معتقدين بأن ( المكة ) والسعودية وأسطنبول أقرب لكم من ( لالش ) وبير مام …………….

بير خدر الجيلكي

المانيا في 19.03.2018

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