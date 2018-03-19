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إحباط محاولة سرقة معدات مصفى بيجي

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، تمكن مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمكتب في محافظة صلاح الدين من احباط محاولة سرقة معدات خاصة بمصفى بيجي من خلال ضبط ثلاث عربات نوع (تريلة) محملة بأنابيب حديدية ومواد خاصة بحفر الآبار.

وقال مكتب المفتشية في بيان ان عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادر خاصة أفادت بنية بعض الأشخاص سرقة معدات ومواد خاصة بمصفى بيجي من خلال استخدامها لعربات كبيرة لتنفيذ جريمتهم، حيث كلف مكتب المفتش العام مفرزته الخاصة بالضبط بالجرم المشهود بالتحرك بسرعة لإحباط عملية السرقة وضبط السارقين.

واضاف ان عملية الضبط تمت بنجاح، حيث تم ضبط العربات الثلاث مركونة في إحدى الساحات القريبة من قضاء بيجي، بعد أن تركها سارقوها وهربوا.

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