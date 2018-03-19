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اربيل تعلن جملة تسهيلات وخبرا خاصا للسياح بنوروز

اعلن نائب محافظ اربيل طاهر عبدالله اليوم الاحد عن إلغاء اجراء بطاقات الإقامة للقادمين الى اربيل سواء من الأفراد او المركبات ضمن استعدادات المدينة للاحتفال باعياد نوروز.
وقال عبدالله “انهينا والجهات ذات العلاقة كافة الاستعدادات الامنية واللوجستية لضمان اجراء احتفالات أعياد نوروز بشكل سلس وانسيابي في المدينة لاسيما دخول المجاميع او الأفراد سواء في مركبات الشركات السياحية او دخولهم بشكل منفرد”.
وبين “لن يخضع القادمون سوى للتفتيش وستقدم لهم كل التسهيلات”.
وتوقع ان “تستقبل مدينة اربيل اعدادا كبيرة من الزائرين والسياح القادمين من المحافظات والمدن الاخرى للمشاركة في احتفالات أعياد نوروز في ٢١ من الشهر الجاري”.
وتزور مجموعات سائحة من بغداد ومن وسط العراق وجنوبه اقليم كوردستان للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة والطقس المعتدل مما يساهم بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للاقليم.

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