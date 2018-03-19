البرلمان يؤشر نقصا باعادة معصوم للموازنة: ستذهب ادراج الرياح

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية، زانا سعيد اليوم الاحد ان تحفظات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على موازنة 2018 ستذهب الى ادراج الرياح اذا لم يقدمها الى المحكمة الاتحادية.

وكان معصوم قرر إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الذي تم التصويت عليه في الثالث من الشهر الجاري، إلى البرلمان لإعادة تدقيقه شكلاً ومضموناً من النواحي الدستورية والقانونية والمالية، مشيراً إلى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع الاشتراعات النافذة.

وقال سعيد “رئيس الجمهورية ارسل ملاحظاته الى البرلمان وهذا لا يترتب عليه شيء اذ ان الموازنة ستعتبر سارية بعد 15 يوما من إرسالها الى رئاسة الجمهورية”.

واوضح “قد يكون بالإمكان الطعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة وتقديم تلك الملاحظات لكن حسب علمنا ان الرئاسة لم تقم بذلك حتى الان”.

وكان البرلمان العراقي أقر في الثالث من الشهر الجاري الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائبا.

وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الكورد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم كوردستان العراق.

ووضعت الموازنة على أساس صادرات النفط المتوقع أن تبلغ 3.9 مليون برميل يوميا، ينتج إقليم كوردستان 250 ألف برميل يوميا منها. وحددت الموازنة السعر المرجعي للبرميل بـ 46 دولارا.

وتوقعت خطة الموازنة العراقية وصول العائدات إلى 77.5 مليار دولار بينما قدرت العجز المتوقع بحوالي 10.6 مليار دولار مع تخصيص 20.8 مليار دولار للاستثمارات.

وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، لكن عدة نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والكورد من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.