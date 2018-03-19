التوافقية السياسية بدعة جديدة

احمد كاظم

الساسة الشيعة الفاشلون اشتهروا بالبدعة كالمشاركة و المحاصصة و المقبولية و اخرها بدعة رئيس الوزراء التوافقية السياسية التي لا تختلف عن باقي البدع بقيراط و مصيرها الفشل (كسابقاتها).

سؤال: ما معني التوافقية السياسية؟

الجواب التوافقية تعني الموافقة على تقاسم المناصب في الرئاسات الثلاث و شبكاتها على اساس مذهبي و قومي كما هو حال الحكومة الخالية التي فشلت في كل شيء.

سؤال: لماذا يمتاز الساسة الشيعة بالبدع اخرها التوافقية السياسية؟

الجواب: لانهم فاشلون في كل شيء الا الفساد المالي و الاداري و البدع تضمن لهم الاستمرار في مناصبهم هادرين حقوق الشيعة كأكثرية سكانية تقتلهم المفخخات ويهدر نفطهم على قاتليهم.

فشل بدع المحاصصة و المشاركة و المقبولية لا يحتاج الى دليل لأنها مبنية على تقاسم المناصب و المال العام و ليس على تقاسم خدمة المواطنين المحرومين من الماء و الكهرباء و الصحة و التعليم بينما (المتوافقون الجدد) ينعمون و عوائلهم الخير و البركة.

ليبقى العبادي في منصبه قبل بكل شروط السعودية عدوة العراق و شروط امريكا حاضنة السعودية الارهابية و طمأن دواعش الرئاسات الثلاث و شبكاتها ببقائهم في مناصبهم (بالتوافقية السياسية).

ختاما يا رئيس الوزراء: ان كنت لا تعلم ان التوافقية تعني المحاصصة فهذا (جهل لغوي) لا يليق برئيس دولة و ان كنت تعلم ذلك فهو دجل سياسي معيب.