الحديثي: على الاقليم تأمين باقي رواتب موظفيه من واردات نفطه

اوضح سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة الاتحادية صرفت (318) مليار دينار لتوزع على جميع الموظفين في اقليم كردستان، مبينا ان هذه المبالغ تمثل النسبة المترتب على بغداد تأمينها لرواتب موظفي الاقليم فيما يغطى باقي المبلغ لتامين كامل الرواتب من الصادرات النفطية للحقول الواقعة ضمن حدود الاقليم.

وأضاف الحديثي في تصريحات صحفية ان الاقليم يصدر ما يقارب 300 الف برميل يوميا، ويفترض على حكومة الاقليم اكمال المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية لضمان وصول الرواتب الى الموظفين بشكل عادل ومنصف، كما هو حاصل لبقية الموظفين في عموم محافظات العراق.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اعلن في بيان مقتضب اليوم الاثنين، عن اطلاق رواتب جميع موظفي كردستان فيما اشار الى استمرار عمليات التدقيق باسماءهم.

فيما اكد رئيس اللجنة المالية في برلمان اقليم كردستان شيركو جودت المبالغ التي ارسلتها الحكومة الاتحادية كرواتب لموظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة لا تكفي لسد الحاجة ، مشيرا الى ان موظفي الاقليم سيحصلون على ربع الراتب فقط.