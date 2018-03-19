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الحكومة العراقية تعلن صرف رواتب موظفين باقليم كوردستان

اعلنت الحكومة العراقية عن انها ستبدأ بصرف رواتب موظفين باقليم كوردستان خلال يومين مقبلين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الحكومة العراقية ستبدأ بصرف وتوزيع رواتب وزارتي التربية والصحة بإقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين.
وكان العبادي اعلن مؤخرا ان حكومته ستبدأ قبل عطلة اعياد نوروز بدفع مرتبات موظفي اقليم كوردستان الشهرية المستقطعة منذ عدة سنوات؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل.
وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الاقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.
إلا ان هذه الملفات وجدت طريقا للحل تباعا، اثر عدة اتصالات واجتماعات بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس الحكومة بكوردستان نيجيرفان بارزاني.

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