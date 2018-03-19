الخزعلي ينتقد صفقة الـ(F16) ويوضح موقف السيستاني

انتقد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأحد، قيام الحكومة باجراء صفقات شراء طائرات الـ(F16) الامريكية.

وقال الخزعلي في تصريح لوسائل اعلام ايرانية ان “التهديد الامني لا يحتاج إلى دبابات وطائرات وغيرها، بل يحتاج إلى معالجة أمنية”.

واضاف ان “المعالجة الأمنية كما ذكرتها المرجعية الدينية، هي من خلال تقوية الضعف الامني الاستخباراتي والاستفادة من الحشد الشعبي، وليس بالاستفادة من طائرات F16”.

وأوضح الخزعلي “نحن من منطلق وطني نرفض تواجد أي قوات اجنبية على الارض العراقية، وهذا لا يمكن ان يقبل به أي عراقي، ومن المنطلق القانوني والبرلمان العراقي والدولة العراقية لم تعط القوات الامريكية حصانة قانونية بعد جلائهم عام 2011 وهذا الموضوع لا يزال مستمر وجارياً في العراق”.

وتابع انه “ومن منطلق أمننا الاستراتيجي، وأمننا القومي، نحن ننظر بعين الشك والريبة ومتأكدين بان الولايات الأمريكية التي لم يكن لديها موقفاً حقيقياً في منع دخول داعش وتمددها، وعدم مساعدة العراق خلال اربعة اشهر، انها الان لا تريد مساعدة العراق بعدم عودة داعش، وربما انها تبحث عن مشاريع اخرى بعدما فشلت ورقة التنظيم في ان تحقق ما تريد”.

ونوه الى ان “الوجود العسكري الأمريكي غير المبرر في مرحلة ما بعد داعش، مرفوض شعبياً، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم هذا جيداً، وهذه مسألة غير قابلة للتفاوض”، مردفا “كانت لدينا تجربة وشرف التصدي للقوات العسكرية الأمريكية تحت عنوان قوات محتلة، فاذا ارادت أن تفرض وجودها مرة أخرى، فلتعلم أنه هؤلاء المقاتلين والمقاومين مازالوا موجودين ويستطيعوا أن يدافعوا عن سيادتهم، ولكن نأمل أن لا تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكن اذا وصلت فنحن حاضرون”.

واعربت العديد من الفصائل الشيعية العراقية مؤخراً رفضها تواجد القوات الامريكية، الا ان واشنطن ردت ان تواجدها جاء بطلب من الحكومة العراقية.