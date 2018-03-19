بغداد تدفع رواتب الموظفين وقوات الأمن في كردستان لأول مرة منذ 4 سنوات

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم (الاثنين)، إنها أرسلت أموالا لدفع رواتب موظفي اقليم كردستان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2014

. وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بياناً أعلن فيه دفع أجور الموظفين وقوات الأمن في إقليم كردستان، ووعد العبادي بحل مشكلتي رواتب موظفي إقليم كردستان والمطارات قبل أعياد “نوروز”.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن “وزارة المالية الاتحادية حولت مبلغ 317 مليار دينار عراقي (267 مليون دولار) إلى وزارة المالية في الإقليم”. وأضاف أن هذا التحويل سيغطي رواتب حكومة إقليم كردستان لمدة شهر بالنسبة لموظفي كل الوزارات وكذلك قوات الأمن الكردية المعروفة باسم البشمركة.

وقالت حكومة كردستان العراق في بيان إن وزارة المالية فيها تلقت المبلغ وستوزعه.

ولدى سؤاله عن الدفعات المستقبلية لحكومة كردستان العراق لتغطية المطلوب لدفع الرواتب، قال الحديثي إن الحكومة الاتحادية ستوافق على دفع جزء أما الباقي فسيتعين على حكومة الإقليم توفيره من مبيعاتها النفطية.