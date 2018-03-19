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دعوة واستضافة (الانتخابات العراقية ومسؤوليتنا الوطنية)

يسرّ مؤسسة الحوار الانساني في استراليا ان توجه لحضرتك الدعوة واستضافتك للمشاركة في ندوة مساء الاربعاء المقبل 21-3-2018 لمناقشة موضوع (الانتخابات العراقية والمسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاهها).
الزمان: الاربعاء 21-03-2018 الساعة الثامنة والنصف مساءً
المكان: مؤسسة الحوار الانساني في استراليا
196 Settlement RD. Thomastown VIC 3074
المتحدثون:
زين العابدين الكركوكلي/ 10 دقائق
كامل الكاظمي/ 10 دقائق
الدكتور اعصار الصفار/ 10 دقائق
ناصر عجمايا/ 10 دقائق
المداخلات والمناقشة
نتمنى ان نراكم في الوقت المحدد ودمتم بكل خير
مع تحيات
كامل مصطفى الكاظمي

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