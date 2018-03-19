يسرّ مؤسسة الحوار الانساني في استراليا ان توجه لحضرتك الدعوة واستضافتك للمشاركة في ندوة مساء الاربعاء المقبل 21-3-2018 لمناقشة موضوع (الانتخابات العراقية والمسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاهها).
الزمان: الاربعاء 21-03-2018 الساعة الثامنة والنصف مساءً
المكان: مؤسسة الحوار الانساني في استراليا
196 Settlement RD. Thomastown VIC 3074
المتحدثون:
زين العابدين الكركوكلي/ 10 دقائق
كامل الكاظمي/ 10 دقائق
الدكتور اعصار الصفار/ 10 دقائق
ناصر عجمايا/ 10 دقائق
المداخلات والمناقشة
نتمنى ان نراكم في الوقت المحدد ودمتم بكل خير
مع تحيات
كامل مصطفى الكاظمي
دعوة واستضافة (الانتخابات العراقية ومسؤوليتنا الوطنية)
يسرّ مؤسسة الحوار الانساني في استراليا ان توجه لحضرتك الدعوة واستضافتك للمشاركة في ندوة مساء الاربعاء المقبل 21-3-2018 لمناقشة موضوع (الانتخابات العراقية والمسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاهها).