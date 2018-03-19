دعوة واستضافة (الانتخابات العراقية ومسؤوليتنا الوطنية)

يسرّ مؤسسة الحوار الانساني في استراليا ان توجه لحضرتك الدعوة واستضافتك للمشاركة في ندوة مساء الاربعاء المقبل 21-3-2018 لمناقشة موضوع (الانتخابات العراقية والمسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاهها).

الزمان: الاربعاء 21-03-2018 الساعة الثامنة والنصف مساءً

المكان: مؤسسة الحوار الانساني في استراليا

196 Settlement RD. Thomastown VIC 3074

المتحدثون:

زين العابدين الكركوكلي/ 10 دقائق

كامل الكاظمي/ 10 دقائق

الدكتور اعصار الصفار/ 10 دقائق

ناصر عجمايا/ 10 دقائق

المداخلات والمناقشة

نتمنى ان نراكم في الوقت المحدد ودمتم بكل خير

مع تحيات

كامل مصطفى الكاظمي