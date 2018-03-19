ذي قار تقدم طلباً للموارد المائية بشأن الاهوار

طالب النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاحد، وزارة الموارد المائية بعزل الحصة المائية للمحافظة عن الاهوار وتحديد كميات دورية لإنعاشها بالمياه باعتبارها منطقة سياحية درجت ضمن لائحة التراث العالمي.

واوضح الدخيلي في بيان ان “الموارد المائية تقوم بإطلاقات موحدة لكميات المياه تشمل عموم المحافظة، وهذا لا يسد حاجتها الفعلية، كونها مدينة زراعية وتعاني طوال السنوات الاخيرة من شح كبير في المياه”.

وبين الدخيلي “اهمية اعطاء صورة واضحة عن كمية ذي قار المائية او عزل حصتها ومنح نسبة الى الاهوار لضمان ديمومة الحياة ودعم القطاع السياحي فيها”.

واضاف ان “المحافظة تشهد تراجعاً كبيراً في مجال الزراعة والانتاج لهذا العام والسبب يعود لتعرضها الى شح مياه كبير، والحصة المتوفرة غير كافية فضلاً عن التجاوزات المتكررة من قبل المحافظات الواقعة على صدر النهر”.